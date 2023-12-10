صحيفة "تشاينا ديلي" تسلط الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية

الأحد 10/ديسمبر/2023 - 03:13 م

سلطت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية اليوم /الأحد/ الضوء على انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. مشيرة إلى أن المصريين توجهوا صباح اليوم للتصويت في الانتخابات الرئاسية في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

وقالت الصحيفة - عبر موقعها الالكتروني -: "إن الناخبين المصريين في الخارج كانوا قد أدلوا بأصواتهم خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري بينما يمتد التصويت في الداخل من 10 إلى 12 ديسمبر مع إتاحة 12 ساعة يوميا للإدلاء بالأصوات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ؛ وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية في 18 ديسمبر الجاري، ما لم تكن هناك حاجة لإجراء جولة إعادة.