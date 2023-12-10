الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الشرقية يدلي بصوته في لجنة الوافدين بمدرسة الشهيد أحمد وحيد

أدلى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة الوافدين بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق، حرصاً منه على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقه الدستوري والقانوني كمواطن يقوم بالإدلاء بصوته ويشارك في اختيار رئيس الجمهورية.

أكد محافظ الشرقية، أن الانتخابات تسير بشكل منتظم وجاري المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للوقوف على أي مشاكل أو عقبات قد تعيق عملية التصويت ولتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأوضح محافظ الشرقية، أن توافد المواطنين منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم يؤكد حرص المواطن الشرقاوي على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي للحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية، مؤكداً أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الإنتخابية.

وقال المحافظ، ادعو جموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قراراتها لافتا إلى ان المرحلة الحالية تحتاج تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.