تريزيجيه يهنئ محمد صلاح على إنجازه التاريخي: "ستصل إلى 300 هدف"

هنأ محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق طرابزون سبور التركي، زميله في المنتخب الوطني محمد صلاح على إنجازه التاريخي الذي حققه اليوم السبت مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في إحراز هدف التعادل للريدز في الدقيقة 76، وصنع هدفًا آخرًا لزميله هارفي إيليوت، ليخطف الحمر صدارة البريميرليج مؤقتًا قبل مواجهة أرسنال وأستون فيلا.

بهذا الهدف الذي سجله الفرعون المصري، وصل محمد صلاح إلى للهدف رقم 200 مع ليفربول في جميع المسابقات، ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم.

كما بات محمد صلاح، عاشر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ بـ150 هدفًا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين.

وحرص تريزيجيه على تهنئة محمد صلاح على أرقامه التاريخية، التي حققها اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تريزيجيه: «ألف مبروك يا صلاح على الوصول إلى 150 هدف، أهدافك كلها جميلة، دائمًا فخر لنا».

وأضاف: «إن شاء الله في تقدم دائمًا وتوصل إلى 300 هدف، ودائمًا أفضل في العالم، يارب بإذن الله».

وأتم محمود حسن تريزيجيه: «أفضل هدف بالنسبة لي، هو هدفك في مرمى مانشستر سيتي».

وينافس محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بعدما سجل هدفه رقم 11، ليحتل المركز الثاني بفارق 3 أهداف عن النرويجي متصدر القائمة.