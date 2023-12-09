وكيل تعليم شمال سيناء يدعو العاملين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي

قام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم السبت، بدعوة العاملين بالتربية والتعليم وحثهم بالنزول لعملية الاستحقاق الانتخابي للرئاسة، وذلك لرد الجميل للحكومة المصرية لما قدمه أبنائها من الجيش والشرطة المصرية من تضحيات للقضاء على الإرهاب ورجوع الأمن والأمان للمحافظة واستقرار الأحوال بها، واستكمالًا للنهضة التي تعيشها البلاد في جميع المجالات التعليم - الصحة - الكهرباء - بناء المدن الجديدة - والمشاريع العملاقة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وتحت شعار " شارك وكن إيجابي" .

وقال رضوان إن الانتخابات هي حق وواجب وطني علينا جميعًا التمسك بها والحضور والإدلاء بأصواتنا، ونختار بمنتهى الحرية من يمثلنا بدون أي ضغط ونحن نقول كلمتنا للعالم أجمع أن مصر هي صاحبة القرار وأنها قادرة عى أن ترسم للمستقبل خارطة عمل وبناء وتنمية وحاضرًا أفضل لها ولأبنائها.