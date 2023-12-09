ننفرد بنشر أسماء ضحايا مذبحة حدائق المعادى

حصلت " البوابة نيوز " على أسماء ضحايا مذبحة حدائق المعادى والتى أقدم فيها شاب على قتل والده ووالدته وشقيقه وصديق شقيقه.



والمتوفون هم محمد احمد عبدالشافي، 55 سنة وزوجته عزه عبدالتواب قرني 45 ونجلهم هيثم محمد احمد وصديق الثالث احمد عبدالقوي عبدالحميد.

ودلت التحريات على قيام المتهم بقتل والده منذ 9 ايام بسبب الخلاف علي ملكية بعض العقارات، حيث استغل الشاب جهل والده وقام بنقل ملكية العقارات له.



واضافت التحريات انه عقب علم والده نشبت خلافات قام علي اثرها المتهم بقتل والده وحال تدخل والدته قام بقتلها باستخدام سلاح الي وقام بدفنهما بالجراج اسفل العقار ووضع طبقه اسمنتية لمنع انبعاث الرائحة.

وتابعت التحريات انه بعد اسبوع من ارتكاب الجريمة الأولى حضر شقيقه وصديقه وقتلهما بنفس السلاح.

ويناقش فريق من رجال مباحث القاهرة شهود العيان والجيران فى واقعة مذبحة حدائق المعادى التى أقدم فيا شاب على قتل ابيه وأمه وشقيقه وصديق شقيقه بسبب خلافات على الميراث.

وتحفظ رجال الشرطة علي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات التفصيلية حول الواقعة والتأكد من وجود شركاء آخرين ساعدوا المتهم فى تنفيذ جريمته.

والقت الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على شاب قتل اباه وأمه وشقيقه وصديق شقيقه بمنطقة حدائق المعادى بدار السلام.

تلقت أجهزة الامن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود متوفين داخل منزل بمنطقة حدائق المعادى بدار السلام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثث رجل وسيدة وشابين وتبين قيام نجل الاول والثانية وشقيق الثالث بقتلهم بالرصاص بسبب خلافات على الميراث والقى القبض على المتهم وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة.. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

