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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غرفة البحيرة تدعو منتسبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الغرفة التجارية بالبحيرة
الغرفة التجارية بالبحيرة
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دعت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة برئاسة محمد الشريف، رئيس مجلس الإدارة، جموع منتسبيها من التجار والصناع ومقدمي الخدمات إلى المشاركة الفعالة والإيجابية في "الانتخابات الرئاسية 2024".

تأتي هذه الدعوة في إطار حرص الغرفة التجارية بالبحيرة على المشاركة الفعالة في العملية السياسية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد محمد الشريف، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب مقدس على كل مواطن مصري.

وأضاف الشريف، أن الانتخابات الرئاسية تمثل استحقاقا دستوريا يجب على الجميع المشاركة فيه.

ووجه رئيس الغرفة، رؤساء الشعب التجارية للتواصل مع منتسبي شعبهم وتنظيم حضورهم للانتخابات الرئاسية.

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