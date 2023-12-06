مسئولو "حياة كريمة" في ضيافة جامعة أسيوط لنشر ثقافة العمل التطوعي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، ندوة تعريفية عن مبادرة حياة كريمة لنشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة فى العمل العام لشباب الجامعات، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم .

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة أن الندوة تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي لدى طلاب الجامعة، وتشجيعهم على المشاركة في العمل العام لتوظيف طاقتهم الحماسية، والاستفادة من قدراتهم فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنمية وعي الطلاب بحجم إنجازات وجهود الدولة التنموية، لافتا إلى أن وجود مقر خاص بمؤسسة حياة كريمة، يهدف إلى التوسع في تحقيق أهداف نشاط المؤسسة، وإتاحة الفرص للطلاب الراغبين للتطوع فى مبادرة حياة كريمة، والإشتراك فى الأعمال التطوعية بالمؤسسة والتعريف بمهام المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شهدت الندوة حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، والدكتور محمد القاضى نائب منسق عام المؤسسة، و الأستاذ باسم عزت منسق ميداني بالمؤسسة، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة، ومتطوعيها وطلبة وطالبات الجامعة.

وأثنى الدكتور أحمد عبد المولى، على الجهود التي بذلها طلاب وطالبات جامعة أسيوط، الذين انخرطوا في العمل التطوعي، خاصةً من خلال مؤسسة حياة كريمة، صاحبة الإنجازات الكبيرة في هذا المجال، داعياً جميع الطلاب إلى التطوع بشكل أكبر، وبحب وقناعة وطنية، موضحاً أن التطوع عمل صالح، يعزز من قيم التسامح والاحترام المتبادل والمسئولية الاجتماعية.

وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم ، بجهود جامعة أسيوط فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى الفترة من 2019 حتى 2023 ، وذلك من خلال العديد من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والرياضية، موضحاً أن الهدف الأساسي من فتح باب التعاون المشترك بين المؤسسة وجامعة أسيوط، تعزيز حب العمل التطوعي لدى الشباب الجامعى فى كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة.

واستعرضت مؤسسة حياة كريمة، أهداف المبادرة، التى تطمح للنهوض بالمستوى الفكري والتعليمي والصحي للأجيال الصاعدة ونشر الثقافة والمعرفة الإنسانية، والعودة للهوية المصرية الأصيلة، إلى جانب أهداف المشروع القومى "حياة كريمة "،ومحاور عمله ، وأسباب تميزه ، ومدى تحقيقه لأهداف التنمية المستدامة، ومعايير اختيار المناطق المستهدفة، فضلا عن إنجازاته الضخمة وأبرزها بناء آلاف المجمعات الخدمية والمدارس ، ومشروعات الصرف الصحى بالريف المصرى، والمبادرات التعليمية والصحية والاجتماعية، و المبادرات التى تدعم القضية الفلسطينية كمبادرة "مسافة السكة لأهالينا في فلسطين".

