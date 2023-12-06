الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حزاما ناريا على أراض زراعية قرب مخيم المغازي بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حزاما ناريا على أراضٍ زراعية قرب مخيم المغازي في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها المستعرة ضد قطاع غزة لليوم الستين على التوالي، حيث نفذت طائرات الاحتلال عشرات الأحزمة النارية على مختلف مناطق قطاع غزة خاصة رفح وخان يونس.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي مُتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وتقصف قوات الاحتلال -برًا وبحرًا وجوًا- مناطق مُتفرقة من قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.