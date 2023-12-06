الجمعة.. القومية العربية للموسيقى تتغنى بأعمال شعراء مصر بالأوبرا

تحتفى الفرقة القومية العربية للموسيقى بنخبة من أهم شعراء مصر خلال حفلها المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وذلك في الثامنة من مساء الجمعة، 8 ديسمبر الجاري، على المسرح الكبير، ضمن سلسلة الحفلات النوعية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لفرق الموسيقى العربية.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر الأشعار الغنائية التي نظمها عدد من مبدعي هذا المجال منها: "ما بيسألش عليا" لـ فتحى قورة، و"بتونس بيك" لـ عمر بطيشة، و"التوبة" لـ عبدالرحمن الأبنودى، و"يا أغلى اسم" لـ إسماعيل الحبروك، و"ظلمنا الحب" لـ عبدالوهاب محمد وغيرها.. أداء المطربين: إيمان عبدالغنى، وأحمد سعيد، ومنار سمير، ومحمد طارق.

تأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.