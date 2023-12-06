تفاصيل سقوط عصابة الشقيقين في الدقهلية بـ 250 كيلو حشيش

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بمحافظة الدقهلية من ضبط شقيقان يقيمان بمركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية حال تواجدهما أمام قرية البقلية مركز المنصورة محافظة الدقهلية وبحوزتهما 250 كيلو من مخدر الحشيش داخل سيارة نقل وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار.

البداية كانت بورود معلومات للعقيد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام شقيقان يقيمان محافظة الإسماعيلية بالتردد على قرية البقلية مركز المنصورة وترويج المواد المخدرة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا ضمت العقيد محمد عزام السباعي، و الرائدان محمد سنجاب وأحمد بدوي، المفتشين بالإدارة، وضبط كلا من "أيمن.غ.ع.م"، 40 عاما، عاطل ، وشقيقه"محمد"،38 عاما، عاطل ويقيمان التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية .

وعثر بحوزة العاطلين على 250 طربة من مخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام، داخل السيارة رقم (ر ع ج 4732) نقل ملك المتهم الأول وهاتفي محمول ومبلغ مالي حال تواجدهم امام قرية البقلية التابعة لمركز المنصورة.

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لسهولة التنقل وترويج المواد المخدرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.