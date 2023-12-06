جثة مسجاة على سرير.. تفاصيل العثور على جثة السنبلاوين في الدقهلية

عثر أهالي منطقة الحوال بمدينة السنبلاوين، محافظة الدقهلية، على جثة شخص داخل مسكنه مسجي على ظهره بسرير حجرة النوم ومتوفي، وبالفحص تبين إصابته بارتفاع ضغط الدم وكونه يعيش بمفرده لم يتمكن أحد من إسعافه .

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث النائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مامور مركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على أحد الأشخاص متوفى داخل مسكنه بمنطقة الحوال بندر السنبلاوين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم محمد الهلالي، رئيس المباحث، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان المنزل مكون من ثلاث طوابق الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الثاني ووجود جثمان المتوفى "طارق.أ.ا.ا"،59 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم بذات العنوان، مسجى على ظهره سرير حجرة النوم ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتبين سلامة النوافذ والأبواب للشقة.

وبسؤال نجله،21 عاما، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب ومقيم بذات العنوان قرر بأن والده يقيم بمفرده ويعاني ن ارتفاع بضغط الدم ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

أكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12621 إداري مركز شرطة السنبلاوين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.