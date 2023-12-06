"الصحة" تحذر من 7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء.. أطباء يوضحون الأعراض ويؤكدون: على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية

مع قرب بداية فصل الشتاء، تزداد الإصابة بالعدوى التنفسية والإنفلونزا أو نزلات البرد والفيروسات التنفسية وزيادة أعراض الرشح وارتفاع درجة الحرارة والسعال سواء بين الكبار والأطفال.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من وجود 7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء، وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه في آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة، ثابتة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الفيروسات المنتشرة عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي منها:

١- مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses

٢-الأنفلونزا.

٣-الفيروس المخلوي التنفسي.

٤- فيروس كورونا المستجد.

٥-فيروس نظير الأنفلونزا.

٦- الفيروس الغدي.

٧- فيروس ابشتاين بار.

وأوضحت وزارة الصحة، أن جميع الفيروسات التنفسية تتشابه في الأعراض مثل: "العطس- الحمى الخفيفة- الصداع- التهاب الحلق- آلام العضلات- انخفاض الشهية"، مؤكدة ضرورة تلقي لقاح الأنفلونزا لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى.

وأشارت إلى توافر اللقاح في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وفي العديد من الصيدليات.

وقال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة السابق بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن تغيير درجات الحرارة ودخول فصلي الخريف والشتاء يؤدي لزيادة الفيروسات المسببة لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضاف عقبة، في تصريحات تليفزيونية، أن من أبرز تلك الفيروسات المسببة لأعراض البرد "الرينو فيروس - الأدينو فيروس - الإنفلونزا - البارا إنفلونزا - كورونا فيروس - فيروس التنفسي المخلوي".

وتابع، أن أعراض تلك الفيروسات السالف ذكرها، تسبب أعراضا شبيهه بأعراض البرد والإنفلونزا ومنها ارتفاع في درجات الحرارة وسيلان الأنف واحتقان الحلق وكحة.

وبدوره، يقول الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، إن تغير درجات الحرارة يساهم في انتشار الفيروسات منها الإنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا الذي ينشط في الطقس البارد، بالإضافة إلى انتشار الأتربة التي تُسبب الأزمات في منطقة الصدر، والتي قد تصل إلى الالتهاب الرئوي.

وطالب «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة، وتقوية الجهاز المناعي بتناول الخضروات والفواكه والسوائل الدافية والفيتامينات، وتطهير الأيدي والأسطح باستمرار.