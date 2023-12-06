حملة السيسي بالغربية تشارك في ندوة لجامعة طنطا حول المشاركة بالانتخابات

شارك أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية فى ندوة عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية ضمن مبادرة جامعة طنطا (المشاركة حياة) والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والنائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية والدكتورة زينب سامى المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية والدكتورة طلعت عبد القوى عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية والنائبة هيام الطباخ والنائب احمد قناوي اعضاء التنسيقية.

وأكدت النائبة دعاء عريبى عضو الحملة الرئاسية أن المشاركة الفعالة في الانتخابات والاقبال بكثافة علي اللجان سيرسل رسالة الي العالم كله ان الشعب المصري يقف خلف دولته وسيظهر مصر بصوره مشرفه امام العالم. ولا بد من التأكيد ايضا ان صوتك في الانتخابات هو حق دستوري لك ولابد من ممارسته لاختيار رئيس مصر القادم لان صوتك سيرسم مستقبل بلدك وانه ليس حقا فقط بل ايضا واجب عليك تجاه وطنك وأوجه رساله خاصه الشباب باعتبارهم هم مستقبل هذا الوطن انه لابد من ان نصطف جميعا صفا واحدا ويدا واحده خلف وطنا .

وأضافت أنه لمواجهة كل الصعوبات والتحديات الراهنة للنهوض بمصر من اجل دعم الاستقرار والامن وان مشاركتك الايجابيه والفعاله في الانتخابات ستعطي صوره ايجابيه امام العالم كله حول الوعي السياسي لدي جموع المصريين. ودولة بقدر مصر وتاريخها العظيم لابد ان يكون مشهد الانتخابات فيها بتلك الصورة الايجابية لان مصر دوله محوريه لها دور قيادي وريادي في محيطها الاقليمي والدولي لذا فان اختيار من يمثل مصر هو بمثابه اختيار قائد للمنطقه العربيه كلها وليس رئيس لمصر فقط انزل شارك صوتك امانه .

كما رحبت الدكتورة زينب سامى المنسق العام لحياة كريمة بالغربية و عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال ندوة انزل شارك خليك إيجابي

والتي تأتي ضمن مبادرة جامعة طنطا الرائعة بعنوان" المشاركة حياة " نعم المشاركة حياة وخالص تحياتي لجامعة طنطا ورئيسها الدكتور محمود ذكى علي اختيار هذا العنوان لتوجيه الأنظار إلي الاستحقاق الدستوري الهام وهو انتخابات رئاسة الجمهورية ونعم المشاركة حياة بل هي اسمي معاني الحياة هي أسمي معاني الوطنية وأسمي معاني الحرية وأسمي معاني الديمقراطية وأسمي معاني العطاء ومن سمات حياة كريمة الاساسية وهي العطاء بل والعطاء بلا مقابل ومن أجل هذا انتهز الفرصة وأدعوا جميع الحضور من ابنائي الطلاب والمشاركين للتطوع في مبادرة حياة كريمة والتي سيسطر التاريخ انجازاتها بحروف من نور بل سيخلد التاريخ هذه الإنجازات التي بنيت بعرق وفكر وضمير الإنسانية .

واستعرضت منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية إنجازات المبادرة التى ينعم بها كل فرد من المصريين والتى تنتشر في ربوع المعمورة في كل قرية وكل نجع وكل مركز وكل مدينة وقدمت فى ختام عرضها تحية خالصة من قلبي لمؤسس وراعي الحياة الكريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو هيئة مكتب الحملة الرسمية أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني مشيدا بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، قائلا: بيحبوا بلدهم .

وقال النائب طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "ما حدث من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ليس مفاجأة بالنسبة لي لأن المصريين في الخارج يحبون بلدهم .