جامعة جنوب الوادى تشارك فى المؤتمر الدولى الـ 19 لجراحى الأسنان

شهد الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى التاسع عشر الذى تنظمه الجمعية المصرية لجراحى الاسنان بالتعاون مع الاكاديمية العالمية لجراحة العظام بالموجات فوق الصوتية فى الفترة من 5 – 8 ديسمبر بمدينة الاقصر.

وأشار الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى الى اهمية هذا المؤتمر حيث انه يتيح للباحثين التعرف على كل ما هو جديد فى مجال طب وجراحة الاسنان وذلك من خلال الاحتكاك والتواصل بالمتخصصين فى هذا المجال من مختلف البلدان مما يؤدى الى زيادة الخبرات والتدريب المستمر فى هذا المجال حيث ان مجال طب وجراحة الاسنان يعد احد الفروع الحيوية فى مجال العلوم الطبية الذى يشهد تطوراً سريعاً ومذهلاً.

واضاف رئيس الجامعة ان هذا جهد مشكور لجمعية جراحي الاسنان التي لها دور كبير فى ادارة المؤتمرات وعقدها بشكل دوري منذ بدايتها كما اشار رئيس الجامعة بان الجمعيات والنقابات يجب ان يكون لها دور ملموس فى الجامعات المصرية فلا بد من تعاون الاكاديميين مع الممارسين لهذه المهنة وايضاً المساهمة فى تحديد اعداد المقبولين فى كليات طب الاسنان بالجامعة وذلك بعمل سردية بين نسب اطباء الاسنان وعدد السكان فى جنوب الصعيد.

واشار الدكتور احمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والاسنان واحد المشاركين فى المؤتمر الى ان هذا المؤتمر يهدف الى رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة فى مجال طب الفم والاسنان واضاف بان هذا المؤتمر يتواجد به محاضرين من مختلف دول العالم ( مصر – امريكا – كندا – اليابان – كوريا – تشيلي – الهند ) ويهدف الى تبادل الخبرات والتدريب المستمر لممارسين مهنة طب الفم والاسنان.