الخارجية الأردنية: نعمل على إجلاء 110 من مواطنينا في غزة عبر معبر رفح

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير د.سفيان القضاة، استمرار الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وقال السفير القضاة، إن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حاليًا في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء 110 مواطنين أردنيين من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة اليوم الأربعاء، من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، حيث سيقوم فريق السفارة باستقبالهم وتقديم المساعدة لهم وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح السفير القضاة - وفق لبيان وزارة الخارجية الأردنية - أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب على غزة، بلغ 913 شخصًا حتى اليوم، تم إجلاء 458 منهم.

وجدد السفير القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.