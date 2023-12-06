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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بحوزته ترسانة أسلحة.. القبض على صاحب محل لإدارته ورشة سلاح ببولاق الدكرور

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قد أكدت قيام صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "15 طبنجة معدلة، أجزاء وقطع غيار التصنيع، أدوات التصنيع، 4 مسدس صوت، 10 بنادق ضغط هواء  وعدد من الطلقات" وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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