موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري غدا الخميس، لتحديد الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالمباراة والترتيبات الأمنية .

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمثل الأهلى فى الاجتماع الفني خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، كما يحضر الاجتماع الفني مسئولو فريق شباب بلوزداد ومسئول عن الحكام.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزي الرسمي الذي سيخوض به الفريقين، بالإضافة إلى مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة بين الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.