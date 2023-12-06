وكيل "الصحة" بالإسكندرية تتابع الاستعدادات الطبية ضمن خطة التأمين للانتخابات الرئاسية

عقدت الدكتورة غادة ندا اجتماع مع قيادات المديرية ومديري مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية والإسعاف والمركز الإقليمي لنقل الدم بحضور الدكتور أيمن كامل رئيس هيئة التأمين الصحي فرع شمال وغرب الدلتا لمناقشة درجة الاستعداد والجاهزية خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، والتى تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين أمام وداخل اللجان الانتخابية، في الأماكن التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأي حدث طارئ.

وقد عقد الاجتماع بمستشفى جمال عبدالناصر في ضيافة الدكتورة شاهيناز مصطفى مدير المستشفى بحضور مديري عموم الطب العلاجي و الوقائي والسادة مديري المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية و التابعة للتأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وكذلك المؤسسة العلاجية والسادة مديري الادارات المعنية بالمديرية.

وأكدت الدكتورة غادة ندا على رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة وجاهزية المستشفيات وفرق الانتشار السريع و توافر أكياس الدم و مشتقاته كما أكدت على تمركز عربات الإسعاف بعدة مناطق على مستوى المحافظة.

كما أكدت سيادتها على المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع جميع المستشفيات.

كما وجهت بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات و الوحدات الصحية و جميع المنشئات التابعة للوزارة من أطقم طبية وإداريين بأداء واجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم دون الإخلال أو تعطيل سير العمل داخل المنشئة الصحية. وذلك فى إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للتأمين الطبي لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها على مدار ٣ أيام في الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجاري.