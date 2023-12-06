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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

اليوم.. البنك المركزي يطرح ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن طرح ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور، لأجل 35 يوما بقيمة 80 مليار جنيه.
وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن المبلغ المسترجع يبلغ 100 مليار جنيه ويتم استحقاق الوديعة في 10-1-2024.
ويأتي ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يطرحها البنك المركزي أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

البنك المركزى المصرى طرح ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور الودائع المربوطة البنك المركزي