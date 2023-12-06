اليوم.. البنك المركزي يطرح ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه

الأربعاء 06/ديسمبر/2023 - 10:30 ص

أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن طرح ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور، لأجل 35 يوما بقيمة 80 مليار جنيه.

وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن المبلغ المسترجع يبلغ 100 مليار جنيه ويتم استحقاق الوديعة في 10-1-2024.

ويأتي ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يطرحها البنك المركزي أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.