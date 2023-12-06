أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ335 ألفا و110 جنود

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 335 ألفا و110 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و600 دبابة و10 آلاف و456 من المركبات المدرعة و8 آلاف و24 من النظم المدفعية و919 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و605 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و532 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1153 من المعدات الخاصة و6 آلاف و83 طائرة مسيرة وإسقاط 1570 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من جانبها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، شنت القوات الروسية 4 ضربات صاروخية و104 غارات جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (ميلرز) 101 مرة على المواقع والمستوطنات الأوكرانية، كما تم تسجيل 97 اشتباكا قتاليا.

ونقلت "يوكرينفورم" عن بيان الهيئة إنه خلال الليلة الماضية، شنت القوات الروسية هجومًا جويًا آخر على الأراضي الأوكرانية، مستخدمين 50 ذخيرة من طراز شاهد-136/131 فيما اعترضت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية 41 طائرة بدون طيار قتالية معادية.

وأثرت ضربات المدفعية الروسية على أكثر من 100 مستوطنة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون وميكوليف.

وفي اتجاهي سيفرسكي وسلوبوزانسكي، يحافظ الروس على وجود عسكري داخل المناطق الحدودية، ويقومون بأنشطة تخريبية ويقصفون المستوطنات الحدودية من الأراضي الروسية.

وفي اتجاه كوبيانسك، صدت القوات الأوكرانية 8 هجمات روسية بالقرب من سينكيفكا في منطقة خاركيف ونوففوسيليفسك في منطقة لوهانسك.

وفي اتجاه ليمان، تم صد 26 هجومًا روسيًا بالقرب من غابات سيريبريانسكي وبيلوهوريفكا في منطقة لوهانسك؛ وتيرني وسبيرني وفيسيلي وروزدوليفكا في منطقة دونيتسك.

وفي اتجاه باخموت، صد المدافعون الأوكرانيون 10 هجمات روسية بالقرب من مناطق بوهدانيفكا وكليششيفكا وأندرييفكا في منطقة دونيتسك.

وفي اتجاه زابوريجيا، صدت القوات الأوكرانية جميع هجمات الروس، الذين حاولوا استعادة مواقعهم المفقودة بالقرب من فيربوفي في منطقة زابوريجيا.

وفي اتجاه ميليتوبول، تواصل قوات الدفاع الأوكرانية إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات الروسية، وإرهاق الروس في جميع أنحاء خط المواجهة.

وخلال اليوم الماضي، شنت القوات الجوية الأوكرانية 15 غارة على أفراد وذخيرة ومعدات عسكرية روسية، و4 غارات على مراكز قيادة روسية، و3 غارات على أنظمة صواريخ أرض جو، كما أسقطت المدفعية الأوكرانية المضادة للطائرات القاذفة التكتيكية الروسية Su-24M.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني عن إسقاط 41 طائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد كانت تُحلق فوق سماء البلاد في مهام قتالية الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية، في بيان، أن الجيش الروسي هاجم الأراضي الأوكرانية بـ 48 ذخيرة من طراز "شاهد" من اتجاهين تحديدًا من منطقة تشودا كيب في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا ومنطقة كورسك الروسية.

وأضاف البيان أنه بعد أداء القتال الجوي، دمرت وحدات وأنظمة القوات الجوية، بالتعاون مع الوحدات المضادة للطائرات التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، 41 طائرة بدون طيار مقاتلة للروس، فيما انضمت الطائرات المقاتلة وأنظمة صواريخ أرض جو وفرق الإطفاء المتنقلة إلى جهود صد الهجوم الجوي الروسي.

وأوضح البيان أن صفارات إنذار الغارات الجوية انطلقت في جميع أنحاء جنوب ووسط أوكرانيا، حيث أطلقت القوات الروسية طائرات بدون طيار مقاتلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.