بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 24ر1 نقطة ليبلغ مستوى 88ر6637 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15ر183 مليون سهم عبر 10430 صفقات نقدية بقيمة 15ر42 مليون دينار كويتي (نحو 5ر128 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27ر13 نقطة ليبلغ مستوى 76ر5463 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 % من خلال تداول 5ر105 ملايين سهم عبر 4665 صفقة نقدية بقيمة 9ر17 مليون دينار كويتي (نحو 5ر54 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 46ر6 نقاط ليبلغ مستوى 82ر7265 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 % من خلال تداول 6ر77 مليون سهم عبر 5765 صفقة بقيمة 18ر24 مليون دينار كويتي (نحو 7ر73 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 85ر16 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5362 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 % من خلال تداول 3ر85 مليون سهم عبر 3709 صفقات نقدية بقيمة 3ر16 مليون دينار كويتي (نحو 7ر49 مليون دولار).