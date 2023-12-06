نور أبو حتة من مؤتمر دعم الرئيس بالمنيا: «مصر بحاجة إلى قائد قوي وجريء مثل الرئيس السيسي»

أعلن الدكتور نور أبو حتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة القادمة.

وقال "أبو حتة" خلال كلمته ألقاها في المؤتمر الحاشد الذي أقيم، أمس الثلاثاء، لدعم الرئيس السيسي في المنيا برعاية حزب الجيل الديمقراطي، إنه يؤمن بأن السيسي هو الشخص المناسب لقيادة مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن إنجازاته خلال فترة ولايته الأولى، تؤكد قدرته على قيادة البلاد إلى مستقبل أفضل.

وأضاف عضو تنسيقية الأحزاب، أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاستقرار، والتنمية الاقتصادية، والنهوض بالقطاعات الحيوية، ودعم حقوق الإنسان.

وشدد على أن مصر بحاجة إلى قائد قوي وجريء، مثل الرئيس السيسي، للحفاظ على مكتسباتها، ومواجهة التحديات التي تواجهها.

وأعرب أبو حتة، عن أمله في أن يستمر الرئيس السيسي في قيادة مصر خلال الفترة المقبلة، وأن يحقق المزيد من الإنجازات لصالح الشعب المصري.

كانت أمانة محافظة المنيا لحزب الجيل الديمقراطي، قد نظمت أمس الثلاثاء، مؤتمرًا حاشدًا في مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا، وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المؤتمر البرلماني السابق ناجي الشهابي رئيس الحزب، والمهندس حسام عطفت، الأمين العام لحزب الجيل بالمنيا وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور أحمد محسن، أمين تنظيم الحزب بالجمهورية، ومشيرة حسين، أمين المرأة بالحزب بالجمهورية، وعلي قاعود، أمين محافظة سوهاج بالحزب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتور وائل حسين عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتور نور أبو حتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجهاد عثمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وهناء نور امين حزب الأحرار وقدم المؤتمر بهاء سري والإعلامية إسراء الوكيل.





وتضمن المؤتمر عرضا لفقرات فنية من الأغاني الوطنية للفنان والمطرب هيثم مصطفى.