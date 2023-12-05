مناقشة فيلم "العنصرية" عقب عرضه بأسبوع السينما الفلسطينية

عرض الفيلم الوثائقي الطويل"العنصرية" اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وضمن الفعاليات التي تقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية إخراج فايق جرادة ضمن فعاليات "أسبوع السينما الفلسطينية " والذي يقيمه كلاً من المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر وقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

عقب عرض الفيلم اقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، وأدارت معه النقاش الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي

جاء ذلك بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين، وعدد من أساتذة المعهد العالي السينما ، كما حضر اليوم عدد من طلاب المعهد العالي للسينما قسم سيناريو ، وتحدث عدد من الحاضرين عن ضرورة عمل سيناريوهات ومشاريع أفلام جديدة تناقش القضية الفلسطينية توثيقاً لما يجري حالياً من حرب ضد الشعب الفلسطيني.

يذكر أن فعاليات البرنامج قامت بإعداده فنياً الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف على النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يومياً حيث تختتم يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.

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