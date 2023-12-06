عطل مفاجئ يضرب خدمات الإنترنت في مصر.. «المصرية للاتصالات»: تعطل أحد أجهزة الشبكة الرئيسية وراء انقطاع الخدمة ببعض المحافظات.. وتكشف موعد استقرار خدماتها

إذا كنت واحد ممن تعطلت هواتفهم أو أجهزتهم المنزلية أو حواسبهم عن العمل أو الاتصال بخدمات الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، فإنك تكون قد وقعت ضمن نطاق العطل الفني الذي أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الإنترنت في مصر، والتي أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية.

أسباب عطل الإنترنت

وقالت الشركة في بيان رسمي إن العطل الفني الذي أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، هو السبب في تعطل أو انقطاع خدمات الإنترنت في بعض محافظات الجمهورية، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان فريق العمل قام بإصلاح العطل، وجارٍ استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.

المزيد من التفاصيل كشفها المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، الذي أكد أن عطل فني تقني أصاب أحد الأجهزة المسئولة عن تشغيل الشبكة، وتم تدارك العطل وإصلاحه، ومن المقرر عودة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القادمة، موضحًا أن الشركة لديها عدد من الأجهزة البديلة التي جعلت العطل يتم إصلاحه بشكل سريع.

وعن أبرز المناطق المتأثرة بالعطل، قال "أبو طالب" إنه لا يوجد مكان محدد حدث فيه انقطاع الإنترنت، ولكن الانقطاع حدث في عدة أماكن في الجمهورية، نظرًا لأنه يتم توزيع المناطق ولا يتم وضع المحافظات على أجهزة واحدة، مشددا على أن "ما حدث هو عطل مفاجئ وارد حدوثه ويتم التشغيل على الأجهزة البديلة، ونعد المصريين بعودة الخدمة بشكل طبيعي خلال ساعات، مؤكدًا أن العطل تم إصلاحه بالفعل والخدمة عادت في بعض المناطق وستعود لباقي المناطق تدريجيًا.

أشهر واقعة لانقطاع الانترنت

لعل من أشهر وقائع الإنترنت في السنوات الأخيرة تلك التي حدثت قبل عامين، وبالتحديد في الساعة العاشرة، يوم الثامن من يونيو 2021، عندما تعطلت العديد من مواقع الإنترنت الكبرى في العديد من دول العالم، وذلك بعدما ضرب عطل تقني أيضا واحدة من أكبر مشغلي خدمة الإنترنت في العالم حينها.

وكان على رأس المواقع والتطبيقات التي تعطلت شبكة CNN الإخبارية العالمية وصحيفة "ذا جارديان" و"نيويورك تايمز" وغيرها الكثير، كما تأثرت خدمات وتطبيقات مثل "تويتش" و"بينتريست" و"HBO ماكس" و"هولو" و"ريديت" و"سبوتيفاي" وغيرها من الخدمات، وذلك بعدما كشفت "فاستلي"، وهي شبكة رئيسية لتوصيل المحتوى، عن عطل واسع النطاق.

ما هي "فاستلي" التي تسببت في انقطاع الإنترنت عن أشهر المواقع والتطبيقات؟

شركة "فاستلي"، هي مزود خدمة لتوصيل المحتوى تدعم العديد من المواقع والتطبيقات الأشهر حول العالم على جانب العديد من المواقع الخاصة بالتجارة الإلكترونية مثل "أمازون" وموقع "تارغت" وموقع حكومة المملكة المتحدة "UK.Gov".

وتصف الشركة شبكاتها على أنها منصة سحابية متطورة، وهي مصممة لمساعدة المطورين على توسيع البنية التحتية السحابية الأساسية الخاصة بهم إلى حافة الشبكة، أقرب إلى المستخدمين، يتضمن النظام الأساسي السحابي لحافة فاستلي شبكة توصيل المحتوى وتحسين الصور والڤيديو والتدفق وأمان السحابة وخدمات موازنة التحميل، تشمل خدمات أمان السحابة من فاستلي الحماية من هجوم رفض الخدمة، وتخفيف الروبوت، وجدار حماية تطبيقات الويب، يستخدم جدار الحماية لتطبيق الويب السريع مودسكيوريتي OWASP بالإضافة إلى مجموعة القواعد الخاصة به. بُنيت منصة فاستلي بناءً على برنامج ڤارنيش.

وتساعد خدمات "فاستلي" في تحسين أوقات التحميل لمواقع الإنترنت ويوفر خدمات أخرى لمواقع وتطبيقات ومنصات الإنترنت، بما في ذلك شبكة خوادم عالمية كبيرة، وعلى الرغم من إعلان الشركة آنذاك عن تحديد المشكلة وإصلاحها إلا أن خدمات الإنترنت ظل متأثرة لساعات طويلة، وأثرت على العديد من الخدمات الإخبارية والتجارية في بريطانيا والولايات المتحدة، حيث تعطلت مواقع عدة على شبكة الإنترنت في العالم، بينها مواقع وسائل إعلام كبرى ومواقع إخبارية عالمية مثل سي إن إن الأمريكية ولو موند الفرنسية ونيويورك تايمز، وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع. وتعطل عمل الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية وتعذر الدخول إليه صباح الثلاثاء.

كما ظهرت رسائل تشير إلى عطل على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، وتعذر الدخول مؤقتًا لموقع بي بي سي قبل عودته إلى الخدمة. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن مشكلة فنية لدى شركة فاستلي الأمريكية لخدمات الحوسبة السحابية تسببت في تعطل مواقع الإنترنت حول العالم،

وأضافت الوكالة أن عدة مواقع إلكترونية عالمية تعطلت بعد انقطاع واسع النطاق على ما يبدو لدى شركة خدمات الحوسبة السحابية فاستلي. وبات لا يمكن الوصول إلى العشرات من المواقع التي يتصفحها أعداد كبيرة للغاية؛ ومن بينها تويتش.