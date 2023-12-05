أحمد وهبان عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد محمد وهبان، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميداً لكلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية، متمنياً له التوفيق والاستمرار في بذل الجهد للارتقاء بمستوى الكلية، وأكد على تقديم كل الدعم والمساندة له لنجاحه في أداء مهمته.

يذكر أن الدكتور أحمد وهبان عضو لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات منذ عام ٢٠٢٠، كما أنه عضو بهيئة المحكمين بمجلة السياسة الدولية التى يصدرها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وعضو بهيئة تحرير المجلة الدولية للسياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

كما حصل “وهبان” على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الإقتصادية والقانونية من المجلس الأعلى للثقافة عام ٢٠٠١، وله العديد من الأبحاث المنشورة، والمؤلفات العلمية في مجال تخصصه.