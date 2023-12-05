محافظ أسوان يتابع لجنة المرور الميداني لتفقد مقرات اللجان الانتخابية بمختلف المراكز والمدن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجولات التفقدية للجنة المرور الميداني لليوم الثالث على التوالي برئاسة السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم ، وبمشاركة مديرى الإدارات والمديريات والجهات المعنية ، ورؤساء الوحدات المحلية ، وذلك لتفقد مقرات المراكز واللجان الانتخابية العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن بإجمالي 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، منهم 12 لجنة تم تخصيصها للوافدين، استعدادًا لانطلاق الإنتخابات الرئاسية الشهر الحالي.

وشدد على تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية للتأكيد علي الإنتهاء من كافة التجهيزات والإستعدادات الجارية وللإطمنئنان علي وضع اللمسات النهائية لاستقبال الفعاليات العملية الانتخابية وضمان إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق .

ومن جانبها أكدت المهندسة فاطمة إبراهيم بأن الجولة الميدانية شملت المرور على ١٦ لجنة فرعية ، بالإضافة إلى لجنة أخري للوافدين وذلك داخل ١٥ منشأة تعليمية ومحلية وخدمية بمركزى كوم أمبو وإدفو، موضحة بأنه تم التشديد علي توفير جميع الإحتياجات اللازمة من الأثاثات وغيرها من التجهيزات الفنية والمفروشات بالقاعات المخصصة لصناديق الإقتراع، وأيضا بأماكن الاستراحات، مع سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والسباكة للمرافق العامة ودورات المياه العمومية ودعمها بالكميات الكافية من المناديل الورقية والمعطرات ، وأيضا المنظفات والمطهرات اللازمة .

وأشارت إلى إنه تم تكليف رؤوساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة والأتربة والإهتمام بتنسيق وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء ، بجانب القيام بأعمال الكنس والرش وتسوية الطريق ورفع كفاءة البلدورات والأسوار بمحيط المقار الإنتخابية مع سرعة إرسال تقارير مصورة تفيد تلافي كافة الملاحظات المرصودة .

كما اضافت السكرتير العام بأنه تم التوجيه بالالتزام بتوفير أماكن للانتظار مجهزة بالمظلات والمقاعد المطلوبة ، فضلاً عن الإهتمام بتركيب الأعلام والبانرات واللافتات التوضيحية والتوعوية لحث المواطنين وتشجيعهم علي النزول والمشاركه الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الكبير .

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