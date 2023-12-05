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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية العسكرية للخرطوش.. قطر تفوز بذهب "الاسكيت".. رجال وفرق وسيدات

فضية الفرق لسلطنة عمان .. وثانى الرجال وبرونزية الفرق للكويت

.لبطولة العربية العسكرية
.لبطولة العربية العسكرية للخرطوش للرجال والسيدات
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أسفرت نتائج منافسات نهائى سباق الاسكيت للبطولة العربية العسكرية للخرطوش للرجال والسيدات المقامة حالياً بميادين لوسيل للرماية بمدينة الدوحة بقطر بمشاركه 7 دول عربية من الأعضاء بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية ، وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى 2023 ، عن حصول المنتخب القطرى العسكرى للرجال والسيدات والفرق على المركز الأول والميدالية الذهبية .

ففى سباق الاسكيت للفرق وبعد منافسة قوية جداً نجح الرامى القطرى البطل الأوليمبى ناصر العطية فى الحصول على المركز الأول برصيد 54 نقطة ، بعد منافسة مع الرامى الكويتى ضارى العازمى الذى حصل على المركز الثانى برصيد 50 نقطة ، وجاء القطرى مسعود صالح العذبه فى المركز الثالث برصيد 41 نقطة ، وحصل العمانى خميس الهناى على المركز الرابع برصيد 34 نقطة ، ثم المصرى كريم عبد الفتاح فى المركز الخامس برصيد 22 نقطة .

وفى سباق الفرق حصل ثلاثى المنتخب القطرى العسكرى ناصر العطية ومسعود صالح العذبه وراشد صالح العذبه ، على المركز الأول برصيد 360 نقطة  ، وجاء منتخب سلطنة عمان العسكرى الذى مثلة الثلاثى ياسر الناصرى ، وخميس الهناى ، ومحمد الجابرى فى المركز الثانى برصيد 320 نقطة ، وحصل المنتخب الكويتى العسكرى الذى مثلة الثلاثى محمد فهد المطيرى ، وضارى العازمى وخالد دخيل المطيرى فى المركز الثالث ، وجاء منتخب مصر كريم عبد الفتاح ، ومجدى الواكه ، وحسام مورو فى المركز الرابع برصيد  317 نقطة ، وحل المنتخب السورى ريمون الدروعى ، وريمون لطيف ، ورائد أبو أصيل فى المركز الخامس برصيد  263 نقطة .

وفى سباق السيدات حصل المنتخب القطرى على المراكز الثلاثة الأولى ، فقد حصلت الرامية سارة محمد على المركز الأول محققة 54 نقطة ، وجاءت شقيقتها هاجر محمد فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة ، وحصلت ريم الشرشنى على المركز الثالث برصيد 40 نقطة ، وجاءت رامية سلطنة عمان نجاح النوفل فى المركز الرابع برصيد 24 نقطة .

حضر ختام المنافسات العميد الركن يوسف دسمال الكوارى رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية - مدير الإتحاد القطرى العسكرى ، واللواء حسام على خضر نائب رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، الوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد العربى للرياضة العسكرية مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية ، والعميد الركن محسن مطلق المعصب " الكويت  " عضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى للرياضة العسكرية المشرف الإدارى على البطولة ، والعميد فنى عتيق شداد الغانم " قطر  " رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية - مدير البطولة ، والعقيد عبد العزيز مستحسن " المغرب " عضو اللجنة الفنية للإتحاد - المشرف الفنى على البطولة ، ورئيس رقباء محمد بن مسعود القرنى " السعودية " عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد - المشرف الإعلامى على البطولة ، و على جاد محمد المدير المالى للإتحاد ، ورؤساء الوفود .

نهائى سباق الاسكيت للبطولة العربية العسكرية للخرطوش الإتحاد العربي للرياضة العسكرية حصول المنتخب القطرى العسكرى للرجال والسيدات والفرق على المركز الأول والميدالية الذهبية