رئيس جامعة المنوفية يستقبل أمين عام المجلس الأعلي للجامعات

استقبل اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلي للجامعات المصرية، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الجديد، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور إلهامي علي رئيس جامعة دمنهور، ونواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي مستوي الجمهورية ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية، وذلك استعدادًا لانعقاد المجلس الأعلي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن وقائع انطلاق فعاليات مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأول بجامعة المنوفية.

هذا ويقام المؤتمر تحت إشراف وحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.