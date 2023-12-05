ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فتح: الاحتلال ينفذ الاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية دون مراعاة القانون الدولي

متحدث حركة فتح
متحدث حركة فتح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية المقدار المخصص لقطاع غزة ما أعجزها عن دفع رواتب الموظفين، وذلك في تصريحاته مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، أن الاحتلال ينفذ الاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية دون مراعاة القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد حكما فلسطينيا أو سلطة وطنية في فلسطين.

كما أوضح المتحدث باسم حركة فتح، أن الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية يدفعان السلطة الفلسطينية نحو حافة الانهيار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

فتح الاحتلال الإسرائيلي الأوضاع الاقتصادية السلطة الفلسطينية الضفة الغربية