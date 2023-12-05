فتح: الاحتلال ينفذ الاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية دون مراعاة القانون الدولي

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية المقدار المخصص لقطاع غزة ما أعجزها عن دفع رواتب الموظفين، وذلك في تصريحاته مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، أن الاحتلال ينفذ الاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية دون مراعاة القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد حكما فلسطينيا أو سلطة وطنية في فلسطين.

كما أوضح المتحدث باسم حركة فتح، أن الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية يدفعان السلطة الفلسطينية نحو حافة الانهيار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.