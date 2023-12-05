أبطال أفريقيا.. محاضرة فيديو من كولر للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق شباب بلوزداد قبل المواجهة المرتقبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي ‏تجمع الفريقين الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.