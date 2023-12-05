مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لم تشارك في أي أفعال ضد القوات الأمريكية

أكد السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تشارك في أي عمل أو هجوم ضد القوات الأمريكية.

وأوضح السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، ولسفير الإكوادور لدى الأمم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي، بشأن الهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أن طهران ترفض بشدة استمرار الادعاءات غير الموثقة ضدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد المندوب الإيراني، أن "طهران تعتبر هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة محاولة متعمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لتبرير وعدم تجريم عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية والمنطقة"، مطالبا تسجيل هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء أمس الاثنين، أن قاعدة "الرميلان" الأمريكية في سوريا، تعرضت لهجوم بـ15 صاروخًا أُطلقت من العراق، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.