انفجارات عنيفة تهز خيرسون الأوكرانية.. وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق

أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، امس الإثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة في خيرسون التي تسيطر عليها كييف.

وذكرت “سترانا”: "هناك تقارير عن وقوع انفجارات قوية في خيرسون".

وكشفت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إنطلاق صافرات الإنذار في منطقتي نيكولاييف وأوديسا في أوكرانيا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في منطقة خيرسون.

ومنذ قليل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إنه في الأيام الأولى بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، توقعت السلطات الأمريكية أن الجيش الروسي سيسيطر على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي: "كما تعلمون، في اليومين الأولين من الحرب، اعتقدنا أنه سيتم الاستيلاء على كييف".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال في وقت سابق من أمس الإثنين، إن واشنطن تعتبر الوضع في أوكرانيا صعب للغاية.

وأضاف ميلر، خلال مؤتمر صحفي، أن “وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة صعب”.

وأوضح أنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن الأموال المخصصة لدعم كييف سوف تنضب قريبا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن “الولايات المتحدة تستخدم ما تبقى من المساعدات المالية المتاحة لأوكرانيا، وقد تم بالفعل استنفاد حوالي 97% من هذه الموارد”.