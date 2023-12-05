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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق 5 سنوات

محمد ولد عبد العزيز
محمد ولد عبد العزيز
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 قضت محكمة في نواكشوط أمس الاثنين، بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ودانت المحكمة ولد عبد العزيز أمس الاثنين، بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال، ولكنها برأته من بقية التهم. وكذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول حصل عليها الرئيس الموريتاني السابق بطريقة غير مشروعة.

ومدة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.

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