"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح من جميع المناشيء المدرجة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن الشحن من 5 إلى 15 يناير 2024 و/أو من 16 إلى 25 يناير 2024 و/أو من 26 يناير إلى 4 فبراير 2024.

وأضافت يجب أن تقدم أسعار العروض FOB على اساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة وكذلك على أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم.

وذكرت تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة (يجب إلتزام المورد بتقديم السعرين)

منوه بأن جلسة فض المظاريف والبت يوم غدا الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية .