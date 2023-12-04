الهلال يتصدر المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا بفوز مثير على ناساجي

حقق الهلال فوزًا مثيرًا على ناساجي مازاندران الإيراني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء هدفا الهلال عن طريق كل من ميشيل ديلجادو في الدقيقة 4، وسالم الدوسري في الدقيقة 54، بينما أحرز هدف ناساجي محمود قائد رحمتي في الدقيقة 78.

وبذلك، أنهى الهلال مرحلة المجموعات في صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، فيما جاء نساجي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويتأهل الهلال إلى دور الـ16 من البطولة، حيث سيواجه أحد الفرق المتأهلة من المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية.