"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي عنيف على مدينة خان يونس الآن

قالت منى عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من جنوب قطاع غزة، إن دولة الاحتلال تصعد عدوانها في منطقتي الشجاعية والزيتون، وتتقدم آلياتها العسكرية في تلك المناطق.

وأضافت "عوكل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الآليات تتقدم خطوة خطوة بالقرب من مستشفى المعمداني وسط غزة، وهذا الأمر حدث بعد أن استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منطقة مفترق فلسطين منذ الصباح وحتى الآن.

وتابعت، أن جيش الاحتلال يتوغل بريا في المناطق التي نفذ فيها أحزمة نارية، لافتةً إلى أنّ الأحزمة النارية المتتالية التي تنفذها الطائرات الحربية والمدفعيات الإسرائيلية الآن هي الأعنف، وذلك في مناطق مختلفة من خان يونس، حيث أطلقت قوات الاحتلال قذائف بأعداد كبيرة ولم تتوقف خلال النصف ساعة السابقة.

وواصلت: "والحديث الآن عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال هذه الاستهدافات، ويرجح بأن تكون هذه الأحزمة النارية بداية لاحتمالية توغل بري في أوقات قريبة".