ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي عنيف على مدينة خان يونس الآن

قطاع غزة
قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت منى عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من جنوب قطاع غزة، إن دولة الاحتلال تصعد عدوانها في منطقتي الشجاعية والزيتون، وتتقدم آلياتها العسكرية في تلك المناطق.

وأضافت "عوكل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الآليات تتقدم خطوة خطوة بالقرب من مستشفى المعمداني وسط غزة، وهذا الأمر حدث بعد أن استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منطقة مفترق فلسطين منذ الصباح وحتى الآن.

وتابعت، أن جيش الاحتلال يتوغل بريا في المناطق التي نفذ فيها أحزمة نارية، لافتةً إلى أنّ الأحزمة النارية المتتالية التي تنفذها الطائرات الحربية والمدفعيات الإسرائيلية الآن هي الأعنف، وذلك في مناطق مختلفة من خان يونس، حيث أطلقت قوات الاحتلال قذائف بأعداد كبيرة ولم تتوقف خلال النصف ساعة السابقة.

وواصلت: "والحديث الآن عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال هذه الاستهدافات، ويرجح بأن تكون هذه الأحزمة النارية بداية لاحتمالية توغل بري في أوقات قريبة".

القاهرة الاخبارية قطاع غزة جيش الاحتلال