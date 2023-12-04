تجديد حبس أب لاتهامه بقتل نجلته في السلام

قرار قاضي الجنايات بمحكمة السلام، اليوم الإثنين، بتجديد حبس أب لاتهامه بقتل ابنته 45 يوم علي ذمة التحقيق.

وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية للمباحث، وصرحت بدفن جثة المجني عليها بعد انتهاء الصفه التشريحية للمجني عليها وإعداد تقرير أسباب الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مراهقة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب.

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها وفى يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده قيام والدتها بتحريضها ضده، وألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.