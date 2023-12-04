استمرار حبس المتهمين بالشروع في سرقة مالك محل مجوهرات بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين بالشروع فى سرقة مالك محل مجوهرات ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك محل مجوهرات بقيام سيدة بالتواصل معه عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلب قطعة مشغولات ذهبية وتسليمها لها بدائرة المركز، فقام بإرسال عاملان بذات المحل للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص أخر بإعتراضهم فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته قطعة المشغولات الذهبية المشار إليها، ولم يتمكن الثانى من ذلك فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والإستيلاء منه على ساعة يده وهاتفه وقاما بتركه، ولاذا بالهرب.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل عاطلان مقيمين بمحافظة الجيزة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم "ساعة اليد والهاتف المستولي عليهما والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.