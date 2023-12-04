إصابة عامل تعدى عليه شقيقان بعد ضبطه في حضن زوجة شقيقهما بالدقهلية

تعدى شقيقان على عامل بقرية كفر الترعة القديم مركز شربين محافظة الدقهلية بالضرب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، وذلك بعد ضبطهما للمجني عليه حال خروجه من منزل شقيقهما الثالث، ويتبين وجود علاقة آثمة بينه وزوجة شقيقهما.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مامور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول "أحمد.أ.ا.ا"، 32 عاما، ومقيم قرية العواضية مصابا باشتباه نزيف بالبطن"ادعاء تعدي من آخرين".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم كلا من "محمد".س.ي"، 40 عاما، عامل، وشقيقه "وافي"، 42 عاما، عامل ويقيمان قرية كفر الترعة القديم بالتعدي علي بالضرب بالأيدي وإحداث إصابته وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض لوجود خلافات بينهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، من ضبط المتهمان مواجهتهما أقرا بقيامهما بالتعدي على المصاب بالضرب حال ضبطه أثناء خروجه من منزل شقيقهما الثالث ومقيم بذات القرية لوجود علاقة غير شرعية بينه وزوجة شقيقهما ، وقدما عدد 2 إيصال أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المصاب.

بمواجهة المصاب بما جاء بأقوال المتهمين أقر بمضمون ما اعترفا به.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19160 جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات .