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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ندوات لتوعية المواطنين
ندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسي
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف جهود الجهات المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية والمقرر إنعقادها أيام  ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجارى، باعتبار ذلك حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لإبداء رأيه وصوته بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وفى إطار ذلك أطلقت الجهات المعنية من وحدات محلية ومديريات وإدارات عدد من ندوات التوعية بذلك، بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بعقد إجتماع موسع بالقيادات الطبيعية والشبابية، وبحضور راعي كنيسة العذراء مريم بالسباعية لتفعيل المشاركة الجادة في الإنتخابات الرئاسية والظهور بالصورة المشرفة  ليأتى ذلك ضمن تفعيل هذا الدور الحيوى بالدواوين العمومية للعائلات والقبائل والطوائف وحثهم علي المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم.

فيما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة بتنفيذ سلسلة من ندوات التوعية بالمشاركة فى الإنتخابات بعنوان " قيمة الوطن وتعزيز دور المواطنة " وبرعاية محافظ أسوان بهدف إعلاء وغرس روح الولاء والانتماء للوطن لدى النشء والشباب والمرأة والفتيات، بالإضافة إلى زيادة الوعى من خلال الإستعانة بعدد من المحاضرين المتخصصين مع توزيع هدايا تذكارية على أصحاب المهارات والمتفوقين.

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الانتخابات الرئاسية قيمة الوطن وتعزيز دور المواطنة أخبار محافظة أسوان