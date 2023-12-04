"التعليم" تنشر فيديو تعريفيا حول 25 مدرسة رسمية دولية

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو تعريفي حول المدارس الرسمية الدولية.

وقالت الوزارة، إنه أتیح فرصــة أمام الطلاب للالتحاق بالمدارس الرســمیة الدولیة حتي بلغ عددھم ما یزیـد عن 10000 طـالـب ھـذا العـام وذلـك من مرحلـة ریـاض الأطفـال حتى الصف الخامس الابتدائي .

وأضافت: توفر بالمدارس الرســــمیة الدولیة IPS كادر من المدیرین والمعلمین المدربین ممن لـدیھم خبرة في التعـامـل مع المنـاھج الـدولیـة IG حیـث بلغ عـدد المـدیرین

25 مدیر مدرب كفء وعدد یصل الي ما یزید عن 1000 من المعلمین .

كما تسعى المدارس الرسمية الدولية المســــاعدة في تحســــین دخل المدیرین والمعلمین من العاملین بالتربیة والتعلیم من خلال تقدیم حافز الاداء الخاص بالعمل في المدارس الرسمیة الدولیة IPS

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