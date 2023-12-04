المطران عطا الله حنا: "تذكروا أرض الميلاد في هذا الزمن العصيب"

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى لقائه صباح هذا اليوم وفدا كنسيا من رومانيا، إننا نطالب الكنائس المسيحية في العالم وخاصة في هذه الأيام التي فيها تستعدون لاستقبال عيد الميلاد المجيد نطالبكم بأن تصلوا من اجل ارضنا المقدسة المتعطشة للعدالة والسلام وان تذكروا بنوع خاص غزة الجريحة واهلها المنكوبين من اجل ان تتوقف هذه الحرب الهمجية الدموية .

وأضاف “حنا” بان الايمان المسيحي يعلمهم دائما ان ندافع عن حقوق الانسان وان نكون الى جانب كل انسان متألم ومظلوم حيثما كان واينما وجد فالمسيحية تحثنا دائما على ان نقول كلمة الحق حتى وان ازعجت سياسيي هذا العالم لان هاجسنا في النهاية هو مرضاة الله وليس مرضاة هذا الحاكم او ذاك ، فنحن لسنا العوبة بأيدي الحكام بل نحن خدام للكنيسة ومن واجبنا ان نكون دائما محافظين على الحضور المسيحي ورسالة المسيحية النبيلة في هذا العالم .

وتابع “حنا” : لا تكونوا صامتين في زمن يجب ان يتم فيه الدفاع عن شعبنا ولا تكونوا متفرجين في وقت كثر فيه المتفرجون الذين لا يحركون ساكنا امام هذه الجرائم المروعة المرتكبة بحق شعبنا .

واستطرد “حنا” : دافعوا عن هذا الشعب المظلوم وارفعوا الصلاة والدعاء من اجل فلسطين ارض الميلاد والتجسد والفداء والتي لم تعش سلاما منذ سنوات طويلة وهي تعاني من الحروب والالام والاحزان .

وأشار “حنا” بان ارض السلام تتوق الى العدالة والسلام ونحن في الميلاد نقول " المجد لله في العلى وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة " ، فأين هي المسرة واين هو الفرح والسلام من كل ما يحدث في ديارنا المقدسة .

وتابع “حنا” لن نفقد الامل ونحن ابناء الايمان والرجاء والمحبة ، وسنبقى ندافع عن هذه الارض وشعبها المظلوم حتى يعود الحق السليب الى اصحابه .

وضع المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس الوفد في صورة التطورات الراهنة والموقف الكنسي المطلوب مؤكدا بأن المسيحيين في العالم يجب ان يلتفتوا الى الارض المقدسة في هذه الاوقات العصيبة ومن الاهمية بمكان ان يُسمع الصوت المسيحي في عالمنا المنادي بوقف هذه الحرب.



