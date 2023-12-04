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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يقتحم منزل خطيب "الأقصى" عكرمة صبري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مقدسيين، واقتحمت منزل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.

وأفادت مصادر محلية بحسب وكالة وفا الرسمية، بأن الاحتلال اعتقل من حي الثوري كلا من: أحمد حمزة شويكي، ومحمد مروان شويكي، وعمر مجاهد، وبهاء نمرين، ورياض سياج، وعلي عديلة، وحمد حافظ القيسي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت تلك القوات منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بالقدس.

يُذكر أن الاحتلال أخطر يوم أمس بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في حي الصوانة بالهدم، حيث يقطن في أحد طوابقها الشيخ عكرمة صبري.

قوات الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري