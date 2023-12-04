بالفيديو.. وزيرالدفاع: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة وتصعيدا عسكريا غير محسوب

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن القوات المسلحة حرصت على تعزيز أطر الشراكة والعلاقات الاستراتيجية مع نظائرها بكافة الدول الشقيقة والصديقة لإرساء السلام وإعلاء قيم وقواعد القانون الدولي والإنساني، في يقين راسخ بأن التعاون المشترك هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية والاستقرار والرخاء لكافة الدول والشعوب المحبة للسلام.

وأكد "زكي"، خلال كلمته خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأحداث العالمية الجارية وخصوصًا ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي دائمًا فأنه لابد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره.

وتابع، أن العالم اليوم ليس به مكان للضعفاء وهذا واقع نشهده جميعًا، موضحًا أن الأمة المصرية صاحبة الحضارة والتاريخ تؤمن أن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمانة الأساسية للأمن والسلام تحمي منجزاته وتؤمن استمراره وتدعم ركائزه بكل الحكمة والعقل، مرحبًا بكافة الضيوف مؤكدًا قدرة مصر على تنظيم مثل هذه الأحداث الفعاليات الدولية الرفيعة في أمن واستقرار.