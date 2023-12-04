ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بقتل مالك محل سجاد بإمبابة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهمين بقتل مالك محل سجاد ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا حدوث مشاجرة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل للسجاد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "توفى إثر إصابته") طرف ثان (3 أشخاص  - مقيمون بمحافظة الجيزة) لخلافات الجيرة  تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة بشمال الجيزة بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة الوراق قسم شرطة إمبابة مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة حبس المتهمين حدوث مشاجرة