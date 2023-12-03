مفيد عاشور ناعيًا أشرف عبدالغفور: كان نموذجًا نحتذي به

نعى الفنان مفيد عاشور، الفنان أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 81 عاما، إثر حادث تصادم على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وقال عاشور: إن الفنان أشرف عبد الغفور تاريخ فنى كبير ومسيرة كلها عطاء واحترام من الصغير والكبير.

وتابع: وجود الأستاذ أشرف عبد الغفور فى لوكيشن العمل يعنى مباراة للجميع فى الإلتزام، فهو نموذج كنا نحتذى به، وكان خُلقا رفيعا يمشى على الأرض، متواضعا فى عزة، وأستاذا للجميع بتاريخه الفنى الكبير

رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته.. نسألكم الدعاء والفاتحه لروحه الطاهرة.

ولد الفنان أشرف عبد الغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما، والمسرح، والتليفزيون.

وأشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية، التي تجاوز عددها ال100 عمل منها: أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"

