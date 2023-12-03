علي ماهر يصرف مكافأة خاصة لثلاثي المصري بعد تألقهم أمام إنبي

قرر علي ماهر المدير الفني لفريق المصرى صرف مكافأة خاصة من حسابه الشخصى للثلاثى المتألق فى المباراة الأخيرة أمام إنبى التى حقق فيها الفريق الفوز بهدفين مقابل هدف.

وأشاد الجهاز الفنى للمصرى بقيادة على ماهر بأداء الثلاثى إلياس الجلاصى ، ميدو جابر ، غيلاس قناوى "حيث ظهرت بصمات كل لاعب فى مباراة إنبى جعلت الفريق ينجح فى إصراره على تحقيق الفوز .

وقرر على ماهر تحفيز لاعبى المصرى بإصداره مكافأة خاصة يتحملها شخصياً بعيداً عن لائحة الفريق يتم صرفها للاعبين محرزى الأهداف و أصحاب الأداء العالى فى كل مواجهة و ذلك كأسلوب تحفيزى للاعبين على المشاركة وتحقيق الفوز .

ومن المقرر أن يعود المصري لتدريباته اليومية عصر غدٍ الإثنين، وتأكد جاهزية الثنائى باهر المحمدى وإيزى إيمكا للمشاركة فى المواجهة المقبلة أمام الزمالك يوم ١٤ ديسمبر القادم بعد غيابها عن مواجهة إنبى بسبب عودتهما من الإصابة .