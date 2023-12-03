المصريون في فرنسا يؤكدون حرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس

أبرزت قناة "القاهرة الإخبارية"، توافد أبناء الجالية المصرية في فرنسا على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكد الناخبون حرصهم على المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي.

وقال أحد الناخبين إن اليوم الثالث للانتخابات تم في غاية التنظيم والتعاون، والسفير بنفسه موجود منذ فجر اليوم، ورغم وصول درجة الحرارة إلى 4 تحت الصفر، ومع ذلك أتينا للتصويت، ليس المهم لمن ستعطي صوتك المهم أن تشارك لأن هذا هو عنوان تطور مصر والمصريين.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".



