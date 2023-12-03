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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناشئات الطائرة يهزمن الكاميرون ويتأهلن لنهائي بطولة أفريقيا

نشئات الكرة الطائرة
نشئات الكرة الطائرة
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تمكن منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا من التأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا، وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية من مجموعات بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/23
18/25
22/25
25/22
13/15

وبهذا الفوز يتأهل الفراعنة للمباراة النهائية وينتظر الطرف الآخر الذي ستحدده مباراة فاصلة تقام يوم 6 ديسمبر الجاري وفق نظام البطولة.

ونجح المنتخب في تحقيق فوزًا ثمينًا أمام نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3/0 صاحب الأرض والجمهور في افتتاحية مشواره بالبطولة أمس.


وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد. 

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا ومحمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة نهائى بطولة إفريقيا يتأهلن لنهائي بطولة أفريقيا الكاميرون