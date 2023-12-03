بأمر كولر.. الأهلي يخاطب "كاف" لخوض مباراة بلوزداد على ملعب برج العرب

خاطب مسئولو النادي الأهلي، الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” لخوض مباراة الفريق ضد شباب بلوزداد الجزائري على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل.

وجاء طلب الأهلي بعدما حدد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر ملعب برج العرب للإستضافة اللقاء بدلا من ملعب السلام في ظل غلق استاد القاهرة للإصلاحات.

وقال مصدر بالأهلي أن النادي ينتظر موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إقامة اللقاء في ملعب برج العرب خاصة أن النادي حدد 3 ملاعب من البداية لخوض مبارياته في البطولة وهي استاد القاهرة وملعب السلام وملعب برج العرب.

وأضاف المصدر أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق تحفظ على خوض مباريات الفريق في بطولة أفريقيا على ملعب السلام الذي سبق وأن قام الاهلي بتغييره في الموسم الماضب بسبب غضب مارسيل كولر.

وخاض الأهلي مباراة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجوعات على ملعب السلام، وحقق الفوز بثلاثية نظيفة ولكن “كولر” تحفظ على خوض المباريات عليه في الفترة المقبلة.